周美伍：撞船是陸方說法　報告名稱影響談判

海委會主委管碧玲（右）與“海巡署長”周美伍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）“立法院”內政委員會4日首次安排“金門撞船案”專案報告，民進黨“立委”蘇巧慧是民進黨第一位質詢“立委”，也充分給時間讓“海委會”“海巡署長”周美伍說明相關狀況，周美伍也解釋為何他與“海委會”主委管碧玲堅持修改專案報告名稱，他說，名稱對談判當然有影響，這是責任歸屬。



台海軍中將出身的周美伍也強調，“撞船”感覺就像是陸方的說法，大陸三無船舶停在那，海巡的船卻去撞，但這是單一執法事件，整個過程也是非常高速的40節。他也要向無黨籍內政委員會召委高金素梅抱歉，主題是“海巡署”上周五就寫好了。



周美伍也說，我們怎麼可能沒有雷達航跡與影像？這些都交給檢調單位了，整個情況並非陸方所說，大陸三無船舶停在那，海巡卻高速撞擊，甚至海巡的船還比較小、吃水比較淺，若是陸方所說的停在那海巡高速撞擊，船體早就碎裂了，怎麼可能沒破洞？雷達也能看到目標位置、航向、航速、是否在禁限制水域，這都很清楚。我們認為這是單一執法事件，也是每天都在做的。



高金素梅說，不用向她抱歉，若有誠意，相關資訊就能在專案報告中提到，但我們卻是從“立委”答詢中才瞭解相關資訊，至少現在能瞭解，“海巡署”有航跡圖，只是交給檢調人員，不是外界所說的沒有相關證據，這對釐清真相是有幫助的。



大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡持續延燒，兩岸進行了15次閉門談判，但至今仍未達成共識。“立法院”內政委員會召委高金素梅4日邀請海洋委員會主委管碧玲、陸委會主委邱太三、“國防部”作戰及計劃參謀次長聯合作戰計劃處長董冀星、海軍司令部副參謀長張獻瑞等人就“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”進行專題報告，並備質詢。

