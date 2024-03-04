全國人大會議明天開幕 會期7天

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議3月4日在北京人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉表示，這次大會將於3月5日上午開幕，11日下午閉幕，會期7天，共安排三次全體會議。



婁勤儉在發佈會開場發言時表示，大會預備會議通過了大會議程。十四屆全國人大實有代表2956名，目前已有2897名代表向大會報到。大會的各項準備工作已全部就緒。



婁勤儉表示，今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是全國人民代表大會成立70周年。即將召開的十四屆全國人大二次會議，是今年國家政治生活中的一件大事。



大會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，進一步把全國各族人民的思想和行動統一到黨中央的決策部署上來，認真履行憲法和法律賦予的職責，將大會開成一個民主、團結、求實、奮進的大會，動員全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。



婁勤儉介紹，這次大會將於3月5日上午開幕，11日下午閉幕，會期7天，共安排三次全體會議。大會議程共有七項：第一項，審議政府工作報告；第二項，審查2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2024年國民經濟和社會發展計劃草案；第三項，審查2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算草案的報告、2024年中央和地方預算草案；第四項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）》的議案；第五項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第六項，審議最高人民法院工作報告；第七項，審議最高人民檢察院工作報告。

