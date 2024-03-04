婁勤儉：把推進中國式現代化作為最大的政治

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）3月4日，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。婁勤儉表示，新征程上，我們將把推進中國式現代化作為最大的政治，不忘初心，牢記使命，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，為強國建設，民族復興偉業保駕護航。



有記者提問，今年是全國人民代表大會成立70周年，請問這70年來有哪些重要的經驗值得總結？此外，人民代表大會制度在推進中國式現代化的新征程上如何能夠更好發揮它的制度功效？



婁勤儉指出，今年是中華人民共和國成立75周年，也是全國人民代表大會成立70周年。70年來，人民代表大會制度經風雨、見彩虹，為創造經濟快速發展和社會長期穩定的兩大奇跡提供了重要制度保障。特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央推進人民代表大會制度理論和實踐創新，推動人大工作取得歷史性成就，人民代表大會制度更加成熟，更加定型。



他談到，關於堅持和完善人民代表大會制度的寶貴經驗，2021年習近平總書記在中央人大工作會議上深刻闡述了“六個必須堅持”的重要原則，這就是：必須堅持中國共產黨領導、必須堅持用制度體系保障人民當家作主、必須堅持全面依法治國、必須堅持民主集中制、必須堅持中國特色社會主義政治發展道路、必須堅持推進國家治理體系和治理能力現代化。



“這‘六個必須堅持’既是經驗總結也是重要原則，為新征程上長期堅持不斷完善人民代表大會制度提供了科學指引和根本遵循。”婁勤儉說。



婁勤儉強調，全面貫徹黨的二十大精神為以中國式現代化全面推進強國建設，民族復興偉業提供法治保障，是十四屆全國人大常委會的中心任務。我們將繼續深入學習貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，圍繞全國人大成立70周年舉行多種形式的慶祝活動，加強對人民代表大會制度的宣傳闡釋，更好發揮人大的職能作用。



他具體提及，一是堅持黨的領導，人民當家作主，依法治國有機統一，發展全過程人民民主，更好把國家根本政治制度優勢轉化為治理效能。二是穩中求進，推動人大工作高質量發展，加強憲法實施和監督，加快完善中國特色社會主義法律體系，增強監督工作的針對性、實效性，支持和保障人大代表依法履職。三是全面推進人大自身建設，使人大成為自覺堅持中國共產黨領導的政治機關、保證人民當家作主的國家權力機關、全面擔負憲法法律賦予的各項職責的工作機關，始終同人民群眾保持密切聯繫的代表機關。



“新征程上，我們將把推進中國式現代化作為最大的政治，不忘初心，牢記使命，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，為強國建設，民族復興偉業保駕護航。”婁勤儉表示。



（後方支援記者：段曉魯，實習記者：李澤璇）