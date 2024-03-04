婁勤儉：2023年立法工作成果豐碩

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉 （中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉表示，2023年十四屆全國人大及其常委會立法工作成果豐碩。主要體現在三個方面：一是繪藍圖；二是抓立法；三是推檢查。



十四屆全國人大二次會議3月4日在北京人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會。由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。



有記者提問：2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是十四屆全國人大及其常委會依法履職的第一年。請問發言人，過去一年的立法工作有哪些新成果、新進展？



婁勤儉表示，2023年十四屆全國人大及其常委會立法工作成果豐碩。主要體現在三個方面：一是繪藍圖。編制完成立法規劃，統籌安排本屆五年立法任務，規劃包含130件項目，其中一類項目79件、二類項目51件。



二是抓立法。一年裡，制定法律6件，修改法律8件，決定提請大會審議法律案1件，通過有關法律問題和重大問題的決定11件，正在審議中的法律案有18件。婁勤儉說，這些重要立法，有不少亮點。比如，為堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，修改立法法和全國人大常委會組成人員守則，作出關於完善和加強備案審查制度的決定；為推動經濟高質量發展，制定糧食安全保障法，修改公司法；為保障和改善民生，制定無障礙環境建設法，修改慈善法；為推進生態文明建設和綠色低碳發展，制定青藏高原生態保護法，修改海洋環境保護法，作出關於設立全國生態日的決定，啟動生態環境法典編纂工作；為加強對外交往、擴大高水平對外開放，制定對外關係法、外國國家豁免法，修改民事訴訟法。