婁勤儉：中國經濟回升向好的趨勢沒有改變

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）3月4日，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉回答媒體提問時表示，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，我們有足夠的信心和底氣。



有記者問，2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，黨中央已經作出一系列部署和安排。請問，全國人大的立法工作如何更好保障中國經濟發展？



婁勤儉表示，國內外各方面都很關心中國經濟。中央經濟工作會議已經對扎實做好今年經濟工作作出了全面部署。全國人大及其常委會作為國家立法機關，主要通過行使國家立法權，為做好經濟工作、推動高質量發展提供法治保障。接下來，全國人大的立法工作將在以下幾個方面重點發力，來落實黨中央的部署和安排。



一是圍繞改革抓立法。包括落實金融體制改革、促進民營企業發展壯大，通過立法把改革成果固定下來，增強經濟發展的內生動力。



二是聚焦開放抓立法。包括制定關稅法、修改國境衛生檢疫法，完善現行法律的涉外條款，持續優化營商環境。



三是突出高質量發展抓立法。為深入推進生態文明建設和綠色低碳發展，組織生態環境法典編纂工作。四是立足保障和改善民生抓立法。包括制定學位法、學前教育法，修改傳染病防治法，等等。



婁勤儉說，總的看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，我們有足夠的信心和底氣。全國人大及其常委會將深入推進科學立法、民主立法、依法立法，穩中求進推動立法工作，以高質量立法保障經濟高質量發展。



（後方支援記者：段曉魯，實習記者：李澤璇）