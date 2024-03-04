婁勤儉：23條立法與香港國安法有效銜接

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉表示，香港基本法第23條立法與香港國安法有效銜接，與香港其他法律融會貫通，共同構成系統完善的維護國家安全法律體系，有利於維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，有利於保障香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各地來香港投資者的利益，確保香港長治久安，“一國兩制”行穩致遠。



十四屆全國人大二次會議3月4日在北京人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。



有記者提問，我們注意到，自2020年全國人大通過香港國安法後，特區政府已於今年2月28日完成香港基本法第23條立法的公眾咨詢。請問發言人，這將對香港的穩定發展產生什麼影響？未來中央對促進香港的穩定發展有何考慮？



婁勤儉表示，盡早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，是香港特區履行維護國家安全的憲制責任，也是特區落實香港基本法、全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定以及香港國安法有關規定的法定義務。這項立法與香港國安法有效銜接，與香港其他法律融會貫通，共同構成系統完善的維護國家安全法律體系，有利於維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，有利於保障香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各地來香港投資者的利益，確保香港長治久安，“一國兩制”行穩致遠。