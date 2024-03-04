婁勤儉：人大會議閉幕後不舉行總理記者會

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）3月4日，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉回答媒體提問時表示，經統籌考慮，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會，如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。



婁勤儉表示，去年，十四屆全國人大一次會議閉幕後，大會發言人邀請新一屆國務院總理李強同志出席了記者會。李強總理在回答中外記者提問時，圍繞全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署，就媒體和社會普遍關心的經濟社會發展重點問題以及政府自身建設作了深入闡述，也明確整個任期的工作思路。



婁勤儉亦表示，明天，十四屆全國人大二次會議就要開幕了，李強總理將作政府工作報告，國家發展改革委、財政部受國務院委托將向大會書面提交計劃報告和預算報告。應該說，社會的主要關切在上述三個報告中都有具體的回應。這三個報告經大會通過後，將向社會公布，媒體和公眾都能很方便地瞭解相關內容。同時，大會新聞中心將增加部長記者會和“部長通道”的場次和出席人數，邀請國務院有關部門主要負責同志就外交、經濟、民生等主題回答中外記者提問，權威解讀有關政策措施，對社會關注問題作深入解讀和說明。此外，還將舉行代表團“開放團組”活動，辦好“代表通道”等，為中外記者提供更多的採訪機會。統籌考慮以上安排，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。



後方支援記者：段曉魯，實習記者：吳雨霏）