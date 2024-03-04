婁勤儉：開放合作才是推動科技發展的正確選擇

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議3月4日在北京人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉表示，中國主張，開放合作才是探索科學前沿、推動科技發展的正確選擇，科技競技場應遵循科技發展規律，符合市場經濟規則。搞“脫鈎斷鏈”、“小院高牆”只會阻礙全球科技進步，損害全球產業發展，拉大全球發展鴻溝。



發佈會上，有記者提問，近年來，世界大國之間在5G、芯片、人工智能等高科技領域競爭愈加激烈，一些國家甚至採取制裁、“脫鈎斷鏈”、“去風險”等極端的手法。請問發言人，您如何看待各國在科技領域的競爭？近年來全國人大在推進高水平科技自立自強方面做了哪些工作？



婁勤儉說，5G、芯片、人工智能都屬於計算機和通信範疇。近年來，計算機和互聯網技術帶來交叉融合創新、集成創新和應用創新，推動新一輪科技革命和產業變革深入發展。在這個過程中，各國在科技領域出現競爭是正常的。中國主張，開放合作才是探索科學前沿、推動科技發展的正確選擇，科技競技場應遵循科技發展規律，符合市場經濟規則。搞“脫鈎斷鏈”、“小院高牆”只會阻礙全球科技進步，損害全球產業發展，拉大全球發展鴻溝。



“在這裡，我想舉一個例子，關於衛星導航系統。”婁勤儉說，中國在本世紀初曾經希望通過國際合作，與有關國家和地區共同研發一套衛星導航系統。但由於種種原因，進展緩慢，陷入僵局。在這樣的情況下，國家不得不下決心通過自己的努力，建設一個技術先進、功能強大、世界一流的衛星導航系統。通過近30年的不懈努力和刻苦攻關，北斗衛星導航系統在全球範圍內實現了廣泛應用，賦能各行各業，融入基礎設施，成為經濟社會發展的時空基石。

婁勤儉表示，這個例子充分說明，只要我們堅持自立自強，就沒有攻克不了的難關。任何一項已知的技術，要卡是卡不住的，最多就是時間問題。關鍵是我們要加強科技知識產權的創造、應用和保護。我們提出高水平科技自立自強，並不是要關起門來搞研發，而是致力於推動全球科技創新協作，積極參與全球創新網絡，共同推進基礎研究，推動科技成果轉化，培育經濟發展新動能，更好增進人類福祉。