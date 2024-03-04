婁勤儉：保持國防支出穩定增長維護國家安全　

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）3月4日，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉回答媒體提問時表示，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。



有記者提問，國防預算是每年兩會最重要的議題之一，去年中國的軍費同比增長7.2%，達到了1.56萬億元，這是四年來的最大增幅。當前，南海、東海局勢緊張，請問發言人，能否介紹今年國防預算的情況？



婁勤儉表示，每年召開大會時，都有媒體關注“國防預算”問題。按照國防法、預算法等法律法規的要求，國防支出預算是國家整體預算的一部分，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由全國人大審查和批准，依法管理和使用。根據大會議程，本次大會也將審查政府預算草案報告，之後對外公布。



婁勤儉亦表示，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是占國內生產總值的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。中國堅定不移走和平發展道路，願與各國共享發展機遇，建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體，為人類和平與發展的崇高事業作出新的貢獻。



（後方支援記者：段曉魯，實習記者：吳雨霏）