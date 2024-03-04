台股站上萬九創新高　黃天牧提四變數要謹慎

台“金管會主委”黃天牧接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）台股今天以19305作收，站上萬九，其中台積電貢獻超過300點，讓外界關心台股資本市場是否失衡？台“金管會主委”黃天牧今天在“立法院”答詢時表示，這是台股30年的發展，台灣證券交易所的市場結構就是半導體電子占一半，所以這反映了產業結構。



但黃天牧也指出，AI相關產業從去年開始，隨著國際的發展，也為台股帶來相關的動能，今年AI產業的基本面持續被看好，但有四個變數，包括國際間地緣政治、美國降息時程、通膨甚至是中美貿易的問題，投資人都要謹慎以對、注意風險。



“立法院”財政委員會今天邀請“金管會主委”黃天牧率所屬機關首長暨中央存款保險股份有限公司、監管相關機構有關之財團法人、台灣證券交易所股份有限公司、台灣期貨交易所股份有限公司、台灣集中保管結算所股份有限公司等董事長、總經理列席業務報告並備質詢。



對於台股今天再創新高，國民黨“立委”林德福質詢時問黃天牧，台股大盤從去年到現在，已經有近3成的漲幅，是否每位投資人都受惠？



黃天牧說，台股的半導體電子股，確實在帶動股票上漲有其一定的功能，但“金管會”也希望其他產業包括綠能、生技、數位等創新的股票，也能夠得到投資人青睞，讓大家都能夠從台股的表現中獲益。



國民黨“立委”賴士葆則關心，台股表現多集中於AI以及半導體等電子族群，是否有失衡的現象？

