婁勤儉：反間諜法並無擴大間諜行為範圍

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）3月4日，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。婁勤儉表示，新修訂的反間諜法並沒有擴大間諜行為的範圍，而是在參考國際通行做法、合理借鑒各國法律制度的基礎上，完善了間諜行為的定義，明確了非法行為和合法行為的界限，增強了外國企業和外國人在華投資、工作、生活的確定性和安全感。



有記者提問，中國自去年修訂反間諜法後，又修訂通過了保守國家秘密法。新修訂法案中寬泛、模糊的表述引發一些外國投資者的擔憂，自己是否會因正常的商業行為而受到懲罰。請問，今年是否還會進一步修訂相關的法律，從而給市場帶來更多的不確定性？



婁勤儉表示，去年4月，全國人大常委會審議通過新修訂的反間諜法。有外媒報導，這次修法擴大了間諜行為的範疇，會導致外國人和外國公司來中國面臨更大的風險。在這裡，特別強調，這是對反間諜法的錯誤解讀。



婁勤儉稱，大家可以仔細讀一下條文，新修訂的反間諜法並沒有擴大間諜行為的範圍，而是在參考國際通行做法、合理借鑒各國法律制度的基礎上，完善了間諜行為的定義，明確了非法行為和合法行為的界限，增強了外國企業和外國人在華投資、工作、生活的確定性和安全感，不針對商業往來、科研合作、學術交流等正常活動。我們反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑。



婁勤儉指出，近年來，全國人大常委會先後制定和修改了多部涉外法律，並在本屆立法規劃中安排了多個涉外法律項目，為保護在華外國人和境外企業、組織的合法權益提供了法律依據，支持市場化、法治化、國際化一流營商環境建設。中國始終堅持改革開放基本國策，發展對外關係、促進友好交往，歡迎並吸引外國人和境外企業、組織來華商貿投資、交流合作。對這一點，中國的態度從未改變，也不會改變。中國的大門對世界始終是打開的，不會關上。開著門，世界能夠進入中國，中國也才能走向世界。中國將堅持在法治基礎上推進高水平對外開放，在擴大開放中推進涉外法治建設，不斷夯實高水平開放的法治根基。



（後方支援記者：段曉魯，實習記者：李澤璇）