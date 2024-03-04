婁勤儉：中方將繼續維護領土主權和海洋權益

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）3月4日，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。婁勤儉表示，中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過對話協商妥處有關問題，共同維護南海地區的和平與安寧。



有記者提問，中國表示，其周邊外交政策旨在維護地區安全、推進地區繁榮。但有些國家認為，中國把南海變成了一個“危險的爆發點”，本地區仍然存在一些未解決的問題。請問中方將如何應對，從而避免緊張局勢升級，影響亞洲穩定？另外，中方對與周邊國家關係前景是否感到擔憂？



婁勤儉表示，中國周邊外交的基本方針，就是堅持與鄰為善、以鄰為伴，堅持睦鄰、安鄰、富鄰，突出體現親誠惠容的理念。中國始終將周邊置於中國外交全局的首要位置。10多年來，習近平主席出訪足跡遍布周邊各國，有力引領拓展睦鄰友好格局。在各方的共同努力下，中國同地區國家一道，堅定不移走長期睦鄰友好、共同發展繁榮的正確道路，推動構建人類命運共同體，取得累累碩果。



婁勤儉指出，一是人類命運共同體理念深入人心。中國與周邊國家的命運共同體建設，在中南半島、中亞地區實現全覆蓋，更為緊密的中國—東盟命運共同體建設扎實推進。二是共建“一帶一路”走深走實。地區國家紛紛加入共建“一帶一路”，一大批項目形成示範效應，為所在國經濟社會發展提供了重要動力。三是經貿合作蓬勃發展。中國與地區國家達成《區域全面經濟夥伴關係協定》，建成全球規模最大、潛力最大的自貿區，中國與東盟已多年互為最大貿易夥伴，在全球化逆風中樹立了合作典範。



他強調，中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過對話協商妥處有關問題，共同維護南海地區的和平與安寧。中國反對搞陣營對抗和小圈子，中國與周邊國家的合作是開放的、包容的，不是排他的。近年來，全國人大發揮自身優勢，積極與周邊國家立法機構開展多層次、多渠道、寬領域的交流與合作，努力為中國與周邊國家命運共同體建設夯實民意基礎、提供法律保障。



婁勤儉說，中方將繼續積極踐行親誠惠容理念，深化同周邊國家友好合作和利益融合，讓中國式現代化惠及更多周邊國家；弘揚和平、合作、包容、融合的亞洲價值觀，為地區團結、開放和進步提供新的助力，與各國攜手構建人類命運共同體，共同應對挑戰，實現共同繁榮。



（後方支援記者：段曉魯，實習記者：吳雨霏）