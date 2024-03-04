循原民古禮開工祈福　許淑華拿開山刀架勢足

許淑華持原住民開山刀劈斷藤條祈福。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月4日電（記者 方敬為）為促進觀光旅遊，南投縣政府規劃在信義鄉濁水溪灣打造懸空式透明觀景平台，今天舉辦開工動土典禮，由於信義鄉多是布農族部落，典禮特別以布農族傳統儀式舉行，國民黨南投縣長許淑華特別穿上布農族傳統服飾，手持開山刀斬斷藤條，架勢十足。許淑華表示，該平台預計明年4月落成，屆時將是全台罕見的懸崖觀景台，期待藉此促進觀光效益。



南投縣政府、信義鄉公所4日在濁水溪“土虱灣”姑姑山觀景台廣場舉辦“貓頭鷹送子觀景平台新建開工動土典禮”，縣長許淑華率縣府原民局長史強、建設處等代表與會，國民黨信義鄉長全志堅也率鄉公所主管共襄盛舉。



該工程斥資新台幣4535萬6000元，將在濁水溪灣崖壁上建造延伸40米、直徑25米的環型透明觀景平台，遊客未來可以在透明的平台上一覽溪流、山巒風光，是台灣少有的懸崖觀景台。



許淑華表示，縣府致力推動多元觀光設施，以促進觀光旅遊發展，在信義鄉縣府近年已整修雙龍吊橋、瀑布園區，明年再增加貓頭鷹送子觀景平台，可望串聯原鄉觀光景點，遊客可以一路從信義鄉玩到魚池鄉日月潭。貓頭鷹在布農族的民俗信仰中是聖鳥、送子鳥，因此將平台命名為貓頭鷹送子觀景台，傳遞布農族文化。



開工動土典禮特別以布農族傳統儀式舉行，先由族人以八部合音高歌祈福曲，在安排獵人持獵槍對空鳴槍，最後再以開山刀劈斷藤條，宣告開工大吉，別具特色。