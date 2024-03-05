快評：敵意螺旋持續上升　慎防外力介入

中評社快評／亞太和平研究基金會顧問趙春山昨天再次對兩岸關係表達深度憂慮。趙春山認為，2.14惡性事件時間拖越久越不好，會升高兩岸對峙，“只要爆炸點發生，就會走向戰爭”。



趙春山日前隨國民黨副主席夏立言訪問大陸，3日搭機返台。2·14惡性事件發生之後，趙春山多次呼籲小心處理，他說這次大陸行感受到兩岸關係前所未有的不好，甚至比1996年台海危機、前年時任美國眾議長佩洛西訪台時更為嚴峻。



趙春山認為，事件原本是公共議題，現在雪上加霜，一個惡性循環螺旋；蔡當局不應該讓這件事情持續惡化，或是留給下一任；兩岸關係不只是兩岸雙方，有外部勢力介入希望民進黨政府要配合，這也有可能。



2·14惡性事件迄今未解決，國民黨“立委”賴士葆昨天也質疑蔡當局是否有意使兩岸惡意螺旋上升，甚至讓美方介入。



台灣媒體早前報導，美國“2023年財政年度國防授權法”（NDAA）實施後，今年起美軍顧問長駐金門、澎湖陸軍兩棲營，並不定期駐訓各特戰營；去年起並開始協助台特戰部隊學習使用“黑色大黃蜂”微型無人機，以及協助撰寫準則與教案，台灣陸軍航特部也已經呈案希望建案循軍售管道對美採購。



金門就在大陸眼皮底下，美軍顧問進駐金門訓練特戰隊，大陸絕不會容忍。是美台勾連升高局勢，是台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難。兩岸敵意螺旋持續上升，危機也在升高。兩岸關係再拉警報，慎防外力介入。