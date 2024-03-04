親綠職員給穿小鞋　謝龍介：這難不倒韓國瑜

藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”葉元之近日披露，“立法院”過去民進黨佔多數席次，院長也是民進黨籍，很多員工偏綠，有點失控，給國民黨“立法院長”韓國瑜穿小鞋。和韓交情深厚的國民黨“立委”謝龍介今天表示，確實有這狀況，但這對韓國瑜來講不是難題，韓可以很簡單化解。



葉元之在政論節目上提到，本來2月15日國民黨有發公文給“立法院”，希望某日可以召開食安會報，隔天民進黨就收到“立院”簡訊，說韓國瑜不要召開朝野協商，但後來實際上是有召開，為何“立院”隨便發簡訊給民進黨？這就是失控了，因為“立法院”過去是民進黨執政，很多人比較偏綠。



謝龍介強調，當然不能說這些人親藍或親綠，可能在議事規則的解釋過程，或者有些見解不同，但這些狀況難不倒韓院長。



談到韓國瑜上任至今的表現，謝龍介說，越長的時間大家可以發現韓國瑜有愈多的優點，一路走來如果近距離觀察韓，可以發覺韓不但是人溫暖，應變快，但思維細膩，對事情的想法都很周全。



謝龍介強調，尤其是韓國瑜當上“立法院長”後，可以說是維持了極度中立的立場，有時候國民黨籍的委員都還有錯覺說，好像韓國瑜在袒護官員，所以從這邊就可以看到，確實韓是站在中立立場在主持議事，外界可以慢慢發覺到韓很多的優點。