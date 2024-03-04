中評鏡頭：兩會“委員通道”將開 現場熱度高

全國政協十四屆二次會議首場“委員通道”集體採訪活動將於今天下午兩點在人民大會堂中央大廳北側舉行，記者陸續入場（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月4日電（記者 李子寧）全國政協十四屆二次會議首場“委員通道”集體採訪活動將於今天（3月4日）下午兩點在人民大會堂中央大廳北側舉行。



中評社記者下午一點半到達人民大會堂外時已經有相當多境內外記者在等候安檢。進入會場後，記者們紛紛開啟“快跑模式”，爭取先進入會場“卡位”以取得一個好位置，並開始調試攝影、攝像機，而之所以會出現這番熱鬧情景，是因為今年兩會已完全恢復至疫情前的安排，採取“先到先得”的模式，記者可進入位於人民大會堂中央大廳北側，與委員代表面對面，近距離直擊現場細節、感受現場火熱氣氛。中評社記者觀察到，僅僅五分鐘後大廳內就已是人頭湧湧，各家媒體記者都期待著首場“委員通道”集體採訪活動的開始。



十四屆全國人大二次會議和全國政協十四屆二次會議將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。據悉，本次全國兩會共有3000多名中外記者報名採訪，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名，中外記者報名數量，較近幾年有明顯增長。



（後方支援記者：盧哲，實習記者：趙人嬋）

