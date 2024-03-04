婁勤儉：中國與周邊國家的合作是開放包容的

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電（記者 海涵）3月4日，十四屆全國人大二次會議舉行新聞發佈會。大會發言人婁勤儉表示，中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過對話協商妥處有關問題，共同維護南海地區的和平與安寧。中國反對搞陣營對抗和小圈子，中國與周邊國家的合作是開放的、包容的，不是排他的。近年來，全國人大發揮自身優勢，積極與周邊國家立法機構開展多層次、多渠道、寬領域的交流與合作，努力為中國與周邊國家命運共同體建設夯實民意基礎、提供法律保障。



發佈會上，有記者提問，中國表示，其周邊外交政策旨在維護地區安全、推進地區繁榮。但有些國家認為，中國把南海變成了一個“危險的爆發點”，本地區仍然存在一些未解決的問題。請問中方將如何應對，從而避免緊張局勢升級，影響亞洲穩定？另外，中方對與周邊國家關係前景是否感到擔憂？



婁勤儉表示，中國周邊外交的基本方針，就是堅持與鄰為善、以鄰為伴，堅持睦鄰、安鄰、富鄰，突出體現親誠惠容的理念。中國始終將周邊置於中國外交全局的首要位置。10多年來，習近平主席出訪足跡遍布周邊各國，有力引領拓展睦鄰友好格局。在各方的共同努力下，中國同地區國家一道，堅定不移走長期睦鄰友好、共同發展繁榮的正確道路，推動構建人類命運共同體，取得累累碩果：一是人類命運共同體理念深入人心。中國與周邊國家的命運共同體建設，在中南半島、中亞地區實現全覆蓋，更為緊密的中國—東盟命運共同體建設扎實推進。二是共建“一帶一路”走深走實。地區國家紛紛加入共建“一帶一路”，一大批項目形成示範效應，為所在國經濟社會發展提供了重要動力。三是經貿合作蓬勃發展。中國與地區國家達成《區域全面經濟夥伴關係協定》，建成全球規模最大、潛力最大的自貿區，中國與東盟已多年互為最大貿易夥伴，在全球化逆風中樹立了合作典範。



婁勤儉說，你提到的有關南海問題，我要強調的是，中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過對話協商妥處有關問題，共同維護南海地區的和平與安寧。中國反對搞陣營對抗和小圈子，中國與周邊國家的合作是開放的、包容的，不是排他的。近年來，全國人大發揮自身優勢，積極與周邊國家立法機構開展多層次、多渠道、寬領域的交流與合作，努力為中國與周邊國家命運共同體建設夯實民意基礎、提供法律保障。