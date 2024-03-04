全國人大二次會議新聞發布會全文

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月4日電 （記者 海涵）十四屆全國人大二次會議3月4日在北京人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題及中國經濟形勢、香港情況、國防開支、中美關係、南海問題等回答中外記者提問。



以下是發佈會全文：



全國人大常委會辦公廳新聞局局長金晴中：

媒體朋友們，大家好。十四屆全國人大二次會議新聞發布會現在開始。剛才，大會主席團舉行第一次會議，指定婁勤儉先生為大會發言人。下面，請大會發言人發布大會議程和有關安排，並就大會議程和人大相關工作回答大家的提問。謝謝。



十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉：

謝謝主持人。各位媒體朋友，女士們、先生們，大家好！歡迎大家採訪十四屆全國人大二次會議。剛才，大會預備會議通過了大會議程。十四屆全國人大實有代表2956名，目前已有2897名代表向大會報到。大會的各項準備工作已全部就緒。



今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是全國人民代表大會成立70周年。即將召開的十四屆全國人大二次會議，是今年國家政治生活中的一件大事。



大會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，進一步把全國各族人民的思想和行動統一到黨中央的決策部署上來，認真履行憲法和法律賦予的職責，將大會開成一個民主、團結、求實、奮進的大會，動員全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。