中評觀察：人大新聞發布會密集回應熱點

十四屆全國人大二次會議新聞發言人婁勤儉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議新聞發布會於3月4日在北京人民大會堂舉行。中午12時，新任發言人婁勤儉準時來到發布廳與中外記者見面。在接下來長達90多分鐘的時間裡，婁勤儉回答了中外記者提出的13個問題，圓滿完成了他的“發言人首秀”。



“給自己打多少分？”發布會結束後，有記者衝上前追問。婁勤儉笑著說，“這取決於記者和社會的評價。”“當然了，我希望你們給我打高分。”



婁勤儉是第十任全國人大會議發言人，現任第十四屆全國人大常委會委員、外事委員會主任委員。或許是因為工科博士的專業背景，婁勤儉的答問論點清晰、論據詳實，“簡潔有力、直接高效”是一眾媒體對他發布風格的直觀印象。



記者注意到，婁勤儉回應的13個問題涵蓋面廣，涉及香港、外交、經濟、科技等重點議題，其中不乏重磅消息。



談及香港基本法第23條立法，婁勤儉說，這項立法與香港國安法有效銜接，與香港其他法律融會貫通，共同構成系統完善的維護國家安全法律體系，有利於維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，有利於保障香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各地來香港投資者的利益，確保香港長治久安，“一國兩制”行穩致遠。



談及中國外交，婁勤儉指出，中美關係穩下來、好起來，是大家普遍關注並期待的。中方的態度一以貫之，就是按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展。中國周邊外交的基本方針，就是堅持與鄰為善、以鄰為伴，堅持睦鄰、安鄰、富鄰，突出體現親誠惠容的理念。中國始終將周邊置於中國外交全局的首要位置。



談及中國經濟，婁勤儉表示，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，我們有足夠的信心和底氣。全國人大及其常委會將深入推進科學立法、民主立法、依法立法，穩中求進推動立法工作，以高質量立法保障經濟高質量發展。

