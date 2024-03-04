韓國瑜晤愛沙尼亞議員　盼好朋友要多來往

韓國瑜與愛沙尼亞國會友台小組訪團一行合照。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜今天中午和愛沙尼亞“國會”友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）一行會面並設宴款待。韓說，要向愛沙尼亞致上最高敬意，愛國僅僅衹有130萬人，但卻是一個數位大國，尤其是數位公共服務非常值得台灣學習，也是世界各國紛紛學習對象。



韓國瑜強調，未來數位發展、貿易、文化交流方面，愛沙尼亞跟台灣有更多合作空間。且老祖宗告訴我們，好朋友要多來多往，隨時歡迎。



裴克多則邀請韓國瑜與其他“立委”訪問愛沙尼亞，期待雙方發展更緊密關係，把台灣正面的力量、熱情、好天氣帶到愛沙尼亞，因為愛沙尼亞真的需要好天氣。



裴克多（Kristo Enn Vaga）一行人今日率8位跨黨派議員訪台，並於中午拜會“立法院”。韓國瑜和副院長江啟臣、國民黨“立委”陳永康、民進黨“立委”范雲和民眾黨“立委”黃珊珊等人一同接待。



韓國瑜致詞時首先歡迎大家來到“福爾摩沙”。他說，“特別跟愛沙尼亞“國會”團報告，台灣人看到人習慣要先微笑一下，麻煩請大家微笑一下”。訪賓聽完翻譯後，都笑了出來。



為求謹慎，韓國瑜致詞過程中多次低頭看一下手上的講稿，他提到，感謝裴克多主席多次個別致函，包括支持“中華民國”參加聯合國體系，以及世界衛生組織，還有聯合國氣候綱要公約，還有國際刑警組織，以及聯合國氣候變化綱要公約，多次親自致函支持“中華民國”在聯合國周邊組織能夠加入，我們特別感謝。

