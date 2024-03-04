全國政協會議開幕在即 半小時前會場紀實

人民大會堂（中評社 林艶攝） 中評社北京3月4日電（記者 林艶）全國政協十四屆二次會議將於今天下午3點正式開幕，中共中央總書記、國家主席習近平等黨和國家領導人將出席大會，全國政協主席王滬寧將代表政協第十四屆全國委員會常務委員會，向大會做工作報告。



全國政協大會新聞發言人劉結一3月3日下午在政協新聞發佈會上表示，2024年是中華人民共和國成立75周年，也是人民政協成立75周年。開好這次政協大會，具有重大意義。



由於這也是疫後復常的全國政協開幕大會，中外媒體記者對此充滿期待。下午1點30分，媒體記者們已早早來到人民大會堂二樓媒體區卡好位置。中評社記者看到，中國人民政治協商會議懸掛在主席台正中，十面鮮艷的紅旗分列兩側。此時，主席台上的工作人員正在認真地佈置會場，桌上整齊地擺放著文件、茶杯等。隨後，身著軍裝的軍樂團入場排練奏唱國歌等曲目，引來境外媒體記者的一陣拍攝。



本次大會會期6天，將於3月10日上午閉幕。大會主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆二次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告。大會將對本屆全國政協一年來的工作進行總結，對今年工作做出部署。



大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，委員各駐地分別舉行界別聯組會和多次委員界別小組會議，部分界別舉行1次界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。



（實習記者：李澤璇）