陸海警船若靠近？管碧玲：絕不可能主動開火

“海委會主委”管碧玲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）金門漁船事件延燒，大陸否認金廈海域有“禁止、限制水域”，大陸海警船未來若進入“禁限制水域”，會否主動開火？“海委會主委”管碧玲4日表示，絕對不可能主動開火。此次事件，大陸海警船目前沒進入“禁止水域”，進入“禁止水域”的是其他公務船。我們絕不挑釁、不升高衝突，這是個別執法事件，不要與政治連結。



台灣民眾黨新科“立委”麥玉珍強調，很多戰爭的起頭都是擦槍走火，人民在意的是兩岸情勢升級會否影響到生活，而不是專案報告的名稱是什麼，兩岸衝突，金門都站在海嘯第一排，人民渴望的是和平穩定生活環境。



大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡持續延燒，兩岸代表在金門進行了15次閉門談判，但至今仍未達成共識。“立法院內政委員會”召委高金素梅4日邀請“海洋委員會主委”管碧玲、陸委會主委邱太三、“國防部”作戰及計劃參謀次長聯合作戰計劃處長董冀星、海軍司令部副參謀長張獻瑞等人就“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”進行專題報告，並備質詢。



台灣民眾黨“立委”麥玉珍問及，兩岸情勢升級，遇到大陸海警的措施是什麼？是驅離還是主動開火？我們採取那麼強硬的立場，有做好與大陸硬來的準備嗎？



管碧玲表示，絕對不可能主動開火，未進入“禁限制水域”有未進入的應處，若進入“限制水域”，是在兩岸政治氛圍非常緊張時的作為。目前大陸海警船還沒有進入“禁止水域”，進入“禁止水域”的是其他的公務船。



管碧玲說，我們都很希望維持兩岸海域上的協同執法，及聯合救生救難，這樣一個善的橋樑的存在，我們希望這件事趕快落幕，在人道撫慰上趕快落實，我們有非常大的誠意，趕快恢復金廈海域過去兩岸關係的原貌。趕快讓這件事不要綁在過多的政治考量中，擱置政治，還原到人道撫慰是最大的期待與呼籲。



管碧玲認為，我們沒有採強硬的立場，絕對堅持執法過程中不升高政治衝突，過去、現在、未來都是我們唯一的態度。