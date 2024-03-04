遭疑圖利　基隆市長謝國樑反擊前任林右昌

基隆市長謝國樑在國民黨基隆市議員韓世昱（左二）、連恩典（右一）陪同下受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月4日電（記者 張穎齊）台灣服飾品牌主富服裝公司（NET）近期為基隆東岸商場建物產權糾紛，槓上中國國民黨基隆市長謝國樑，升高衝突。對於民進黨質疑謝國樑涉嫌圖利新接手的營運商微風集團，謝4日大反擊，批民進黨前基隆市長、台“內政部長”林右昌之前市長任內的城際轉運站才是圖利廠商，希望全民都當福爾摩斯偵探，檢視全部攤在陽光下的公共建設案。



基隆東岸廣場是基隆市有土地，“二房客”服飾品牌NET稱以新台幣2億元興建3層樓商場擁有所有權，在租約到期後拒不交出，基隆市府將經營權由微風集團接手，基隆市警方日前因深夜破門進入商場，NET要求謝國樑應公開致歉，謝國樑反擊指控是林右昌留下的爛攤子，成為藍綠攻防焦點。



謝國樑今日赴基隆市議會進行臨時會報告、備詢，由國民黨基隆市議員韓世昱、連恩典陪同受訪。



民進黨基隆市議員張顥瀚質疑謝國樑將東岸商場承包給微風集團，其中媒體通路回饋金1920萬元新台幣，簽約是寫至少7年，這樣換算下來為何不是20年？有圖利廠商之嫌？



謝國樑表示，一開始說給微風的固定權利金1500萬元，投資金額衹有1.5億元，這完全都是不實指控，民進黨在抹黑指控錯誤失敗後，馬上就會換一個題目，繼續做一些不實抹黑，其實這些東西都可在議會好好討論清楚。



謝國樑說，若攻擊他、講到圖利，他來清楚告訴大家什麼才是圖利的案例，前市府在基隆城際轉運站花了7.35億元蓋好，與東岸一樣都蓋在精華地段，但這轉運站的固定權利金一年衹有50萬元，而變動權利金前2年是0，後面7年也衹有200萬元，這不叫圖利、什麼才是圖利？合理嗎？若要計較，就請這樣來比較，至於東岸吵翻天，市長室、政風處、交通處都會整理說明。



謝國樑強調，全民都可當偵探、福爾摩斯，議會把全部公共建設案都攤在陽光下，他也非常開心面對議員及市民，是非黑白透過討論就會更清楚呈現在社會面前。