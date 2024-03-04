兩岸惡意螺旋上升？邱太三盼勿聯想到美國

左起，海委會副主委兼“海巡署”署長周美伍、陸委會主委邱太三及海委會主委管碧玲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月4日電（記者 楊騰凱）針對金門漁船事件，台灣方面是否想讓兩岸惡意螺旋上升，最後使得美國必須介入？台陸委會主委邱太三表示，事情是發生在金廈水域，是兩岸人民的漁場，這不是“台海中線”也不是“領海”，所以不要聯想到美國或其他國家。



“立法院內政委員會”今日邀請陸委會主委邱太三、“海洋委員會主委”管碧玲提出“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”專題報告並備詢。



中國國民黨“立委”賴士葆表示，這個事情到目前為止，不覺得兩岸的惡意螺旋在上升嗎？邱太三表示，我們不覺得我們有惡意。邱太三說，其實兩岸發生這種意外，過去大概有9次，協商很快就解決，處理機制過去都有經驗。賴士葆追問，那現在為什麼處理成這樣？邱太三說，這應該要問對岸。



賴士葆指出，在他看來，你們有意無意想透過這件事情使兩岸惡意螺旋上升，然後讓美國介入協調，緊抱美國大腿。邱太三表示，這稍微有一點過度聯想，今天是在金廈水域，是兩岸人民的漁場，這不是“台海中線”，這不是“領海”，所以不要聯想到美國或其他國家。



賴士葆問，有沒有談到賠償了？數字多少？他聽說至少100萬人民幣起跳。對此，“海洋委員會”副主委兼“海巡署”署長周美伍表示，陸人在台死亡或台人在陸死亡意外，有很多案例，大概平均都在新台幣300萬元到400萬元左右，人民幣大概是80萬元到100萬元。