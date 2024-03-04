趙春山：綠若未務實處理　陸動武也不驚訝

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／針對金門漁船事件，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山日前偕中國國民黨副主席夏立言赴大陸訪問。他4日上午在廣播節目中表示，大陸漁船翻覆事件，讓他這次大陸行感受到兩岸關係前所未有的不好，甚至比1996年台海危機、前年時任美國眾議長佩洛西訪台時更為嚴峻。若民進黨政府不能務實處理，“大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝”。



趙春山跟國民黨副主席夏立言訪陸團一行人，因桃園機場塞機，原定昨晚班機返台延遲到今天凌晨才落地，行程延誤4小時，返家已接近清晨，趙春山一夜沒睡依約奔赴中廣新聞網接受“千秋萬事”專訪。



趙春山表示，國民黨此行讓他感到“真的很艱難”，就當前兩岸關係，大陸的台商、台生都很擔心，唯恐自己會變成“夾心餅乾”，“兩岸關係不佳，台商最可憐，不知道未來怎麼辦？”



趙春山4日上午接受中廣節目《千秋萬事》訪問指出，事件要快速合理地解決，拖愈久兩岸敵意螺旋就會持續上升。



趙春山指出，國民黨此次訪陸由夏立言帶隊，是在金門翻船事件前就安排好的，他主要是去看看兩岸氣氛，國民黨主要目的是去看台商，有很多台商認為，還是要靠國民黨來溝通協助反映問題及解決問題，因為現在民進黨政府與大陸沒有來往，沒有溝通管道和對話機制，台商也滿可憐的，夾在中間很尷尬。



趙春山透露，此次訪陸除了在福建見國台辦主任宋濤外，還去了廈門、上海、福州、南昌、東莞和昆山等地，當地台商幾乎都出席了，免不了談到選舉問題，但主要還是談兩岸關係，台商也都很憂心兩岸關係不好對兩岸經貿會有不利的影響。不過因為剛好碰上金門翻船事件，對方一定會問，台商也很擔心，“星星之火，足以燎原”，這件事若處理不好會很嚴重，幾十年來他常到大陸交流，從來沒有一次像這次感到兩岸形勢這麼嚴峻。



趙春山說，大陸也不希望兩岸因為這件事擴大敵意螺旋，演變成衝突；這次陸方安排國民黨訪陸團居住的飯店，就是上海和平飯店，但和平是要付出代價的，雙方要有對話和同理心，要創造這樣的氣氛，但目前狀況並非如此，因此大陸也很擔心有擦槍走火的可能性，且現在大陸的民意沸騰很強烈，是會有外溢效應的，雙方都對彼此有猜忌，事情一直沒解決，擴散效應就越大，傳言也就越多。