兩會熱議：委員通道代表答問 聚焦社會熱點

全國政協十四屆二次會議首場“委員通道”集體採訪活動於4日下午在人民大會堂中央大廳北側舉行，共有來自科技界、經濟界等不同界別的委員回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月4日電（記者 李子寧）全國政協十四屆二次會議首場“委員通道”集體採訪活動於4日下午在人民大會堂中央大廳舉行，共有來自科技界、經濟界等不同界別的委員回答記者提問。



深海科技新突破 中國經濟新發展



全國政協委員、中國船舶科學研究中心研究員葉聰在回答記者提問時表示，我國第一台能夠到達全球海洋最深處開展科考和作業的載人潛水器“奮鬥者”號4年來已累計完成230次下潛，其中深度超過萬米的有25次，讓32人到達萬米的海底開展作業，持續刷新著萬米下潛人次的紀錄。同時，這些成功的下潛也獲得了大量寶貴的數據和樣品，為推動全球深淵探索奠定了堅實的基礎。



而對於下一步規劃，葉聰說，還會在兩個方向繼續攻關。一是譜系化，要實現對更多的海域、其他的深淵甚至冰下的海洋開展應用的延伸，展示更大規模的集群組網作業能力。二是體系化，構建一個從空天到水面、從水下直至海底的立體探測、作業和開發裝備體系，來提升對整個海洋系統的感知和管控。



除了科技議題，經濟議題同樣備受關注。全國政協委員、中共中央黨校（國家行政學院）教授韓保江在回答記者提問時表示，今年元旦春節走南闖北、走西串東的旅遊熱潮充分展示了中國經濟實現新騰飛的好勢頭。春節假期有4.74億人次返鄉旅遊，有22.93億人次跨區域流動，這一壯麗景象世界絕無僅有。這除了說明中國人有更強烈、濃鬱的親情友情、鄉愁，還有詩和遠方，更顯示了中國經濟的勃勃生機和強大能量。因此，沒有理由不看好中國經濟。



此外韓保江說，看好中國經濟還有更深的底層邏輯。今年是新中國成立75周年，改革開放46周年，尤其是新時代12年來發展形成的比較優勢和增長潛力是巨大的，也是無與倫比的。關鍵是如何把這些優勢、潛力更充分、更好地釋放出來。對此，中央經濟工作會議講得很明確，就是把推進中國式現代化作為中國最大的政治，把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，抓好經濟建設這一中心工作，抓好三農，兜底民生。