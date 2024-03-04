美韓今啟動“自由護盾”聯合軍演

中評社香港3月4日電／美韓兩軍4日啟動代號為“自由護盾”（Freedom Shield）的例行聯合軍演，旨在提升對韓半島的防禦能力，這場聯演將持續至14日。



韓聯社報導，據韓國聯合參謀本部（聯參）和韓美聯合司令部消息，此次聯演反映了戰爭和國安形勢的新變化，重點演練利用地海空、網路和太空資產在多個領域作戰並遏制和防止朝鮮動用核武等。此次聯演雖未模擬朝鮮動用核武的情況，但預計定於8月舉行的“乙支自由護盾”（UFS）聯演將採用朝鮮動用核武的劇本。



聯演期間，韓美將同時實施指揮所演習和48場陸海空野外機動訓練，其中野外機動訓練次數較去年翻倍。雙方將在韓國全境展開朝鮮巡航導彈探測及打擊訓練、聯合空襲訓練、聯合戰術實彈射擊訓練、聯合空對空射擊訓練、空對地轟炸訓練、“雙鷹”空中演習（大隊級聯演）等。



據悉，美軍此次有可能向韓半島派遣戰略轟炸機、核動力航母等戰略資產。此外，澳大利亞、加拿大、法國和英國等12個聯合國軍司令部成員國也參演，由中立國監察委員會檢查演習執行過程。



考慮到朝鮮可能以韓美聯演為借口發起挑釁，美軍RC-135V“鉚接”偵察機和韓軍RQ-4“全球鷹”高空無人偵察機當天出動監視朝軍動向，進一步加強戒備態勢。