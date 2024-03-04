陸漁民家屬撫慰金　周美伍：約人民幣百萬

“立院內政委員會”4日，邀請管碧玲、陸委會等官員進行專題報告，並備質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月4日電（記者 楊騰凱）金門撞船案陸船翻覆釀2死，關於對大陸漁民家屬的撫慰金，“海洋委員會副主委”兼“海巡署”署長周美伍上午答詢時表示，陸人在台死亡或台人在陸死亡意外，有很多案例，大概平均都在新台幣300萬元到400萬元左右，人民幣大概是80萬元到100萬元。



“立院內政委員會”4日就“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”，邀請“海委會”、陸委會、台灣軍方單位進行專案報告並備質詢，但僅“國防部”報告標題完整列出“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理專案報告”，“海委會”在內頁改稱“取締‘大陸籍快艇’事故案”，陸委會報告封面則直接列“立法院”第11屆第1會期內政委員會第2次全體委員會議專題報告”，未有具體標題，內容也未提撞船。



賴士葆質疑，目前台灣處理方式，是否有意使兩岸惡意螺旋上升，甚至讓美方介入。邱太三說，該案是發生在金廈水域，兩岸人民的漁場，不是“台海中線”，也不是“領海”，衹有“禁止、限制水域”問題，所以不要聯想到美國或其他國家，過去意外事件也很多，海巡都有處理經驗，與過去發生在公海的廣大興案也不一樣。



至於外界關注，兩岸就陸船翻覆事件溝通時，是否提及賠償事宜。“海委會”副主委”兼“海巡署長”周美伍說，相關事宜已經開始談，但台方用的名詞不是賠償，是撫慰金、慰問金。至於金額多寡，周美伍稱尚不便透露，因為還在溝通中，若按照過往陸委會、海基會處理陸方人員在台意外死亡案例，平均在新台幣300到400萬元，約為人民幣80萬到100萬元左右。