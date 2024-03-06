黃征輝語中評：漁船事件壓縮台灣的戰略空間

台海軍退役上校、前艦長黃征輝。（取自臉書） 中評社台中3月6日電（記者 方敬為）台海軍退役上校、前艦長黃征輝接受中評社訪問表示，214金門漁船事件在台灣官方介入之下，調子拉得太高，導致大陸方面只能強勢應對，雙方皆沒有保留下台階的空間，他研判此事將使得兩岸海上執法單位，由合作關係轉為對立關係，而台灣海巡與大陸海警的實力差距懸殊，未來在海上的行政管轄權方面，台方恐怕相對弱勢。



黃征輝，台海軍軍官學校船舶機械學系1980年畢業，波士頓大學系統工程研究所軟體工程碩士。曾經擔任槍砲官、反潛官、兵器長、海軍總部參謀、成功級巡防艦“張騫”號艦長等職，以上校職位退役。退役後投身寫作，出版數部小說，筆名黃河。



台灣海巡艇2月14日在金門海域追逐大陸漁船，4名陸籍船員落水，其中2人身亡。“海巡署”原先對外稱合乎程序，否認執法過當，但一方面又提不出影像證據佐證，而在金門地檢署介入調查後，才發現海巡艇與陸船有碰撞事實，事件上升至兩岸政治角力。陸方並公開否認金廈間有所謂“禁、限制水域”，宣布海警將常態巡查，2月25日並進一步組成巡查編隊繞行金廈水域。3月1日更宣布至年底展開“淨海2024”專案行動，維護海上安全穩定。

