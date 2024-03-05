台布農族村長幸國光憶兩岸交流　友善且和平

南投縣信義鄉地利村長幸國光。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月5日電（記者 方敬為）南投縣由布農族人組成的“達瑪巒文化藝術團”，有多次到大陸巡演的經驗，團員之一南投縣信義鄉地利村長幸國光接受中評社訪問表示，每次到大陸演出的經驗都相當不錯，充分感受到大陸鄉親的熱情與友善，大陸觀眾對台灣原住民的傳統文化及藝術相當感興趣，並表達喜愛，演出的過程中，可以體會到兩岸交流可以友善且和平。



達瑪巒文化藝術團以發揚布農族傳統藝術文化為宗旨組成，1999年春首度應邀赴大陸泉州市參加“中國第六屆國際南音大會唱”，布農族的“八部合音”美聲因此在大陸打開知名度，後續包括2002年再到北京、內蒙等多地巡演，2018年並響應導演張藝謀推出的《對話.寓言2047》，擔當其中環節表演主題，演藝足跡遍布福建一帶城市。



談到兩岸文化交流，幸國光表示，從他多次到大陸表演的經驗，可以感受到大陸觀眾對台灣原住民族傳統文化、藝術的喜愛，每次表演都能博得滿堂彩，他也很高興台灣原住民的文化能受到大陸鄉親的青睞。



幸國光回憶，達瑪巒文化藝術團到大陸時，備受禮遇，團員身穿傳統服飾走在街上，大陸人除了好奇拍照，也會上前進一步了解傳統服飾的意義，展現對台灣少數民族的尊重，這是很難能可貴的經驗，兩岸交流可以友善且和平。



至於最近一次到大陸表演，幸國光說，應該是2018年受邀在張藝謀導演的藝術表演項目（《對話.寓言2047》）中演出，該項目將藝術與科技結合，讓團員印象深刻，與張藝謀的合作經驗也相當正向，未來若有機會，也希望能再到大陸巡演。

