岸田要求相關人士繼續就收回扣問題做出說明

中評社香港3月4日電／共同社報導，日本首相岸田文雄在4日的參院預算委員會會議上，就查明自民黨派系政治集資宴會收回扣問題的真相表示，“關於把握實際情況，必須繼續在政治倫理審查會等場合進行說明”，要求相關人士繼續履行說明責任。當被問到是否考慮配合4月眾院三場補選的時機決定解散眾院時，岸田否定稱“完全沒有考慮”。曾屬於安倍派的前文部科學相下村博文向該黨幹部表示有意出席眾院政治倫理審查會。



鑑於2024年度預算案經過罕見的週六審議於2日在眾院通過，參院預算委實施了基本質詢，在參院的論戰全面展開。



立憲民主黨議員辻元清美氏指出，岸田和安倍、二階兩派幹部總計6人出席的上週眾院政治倫理審查會上，出席者的說明存在不一致的情況。辻元批評稱“首相並非想弄清真相，而是把這作為強行實施預算審議需要走的過場”。



立民黨議員石橋通宏要求稱，岸田應當指示自民黨議員出席擬最快在11日這一週舉行的參院政治倫理審查會。岸田表示“將帶回黨內，切實討論如何做出判斷”。岸田還指出曾擔任民主黨黨首的鳩山由紀夫曾缺席政倫審。



關於安倍派在舉行參院選舉的年份存在大量資金返還情況的疑雲，岸田說明稱“在問詢調查中，未出現在參院選舉時有過特別做法的發言”。



關於2023年人口出生數創新低一事，岸田表達危機感稱：“認識到問題很嚴重。如果不能遏制人口迅速減少和少子化，我國的經濟社會系統本身將難以維持。”