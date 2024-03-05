陳亨利答中評：香港人才引進機制需更優化

港區全國人大代表陳亨利列席全國政協開幕會散場後，接受記者們的採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月5日電（記者 郭至君）全國政協十四屆二次會議昨日下午開幕，第十四屆全國政協委員、香港聯泰集團行政總裁、香港紡織商會有限公司永遠榮譽會長陳亨利在開幕式結束後在人民大會堂東大廳接受了記者們的採訪，期間，中評社記者提問了有關香港如何進一步吸引內地以及海外人才的問題，陳亨利表示，香港有很多好的制度，應該加大宣傳，做好整個人才引進的機制。



陳亨利對中評社記者說，“我希望大家現在可以認真把經濟搞好，把整個人才引進的機制做好。內地有很多的專才可以在香港更好地去發展，同時他們對內地也更加瞭解，我相信融合發展無論對香港還是對內地來說都是好的。”



此外，今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台五周年，陳亨利認為，香港已經由亂及治，由治及興，現在要收拾心情，更好地把經濟搞好。香港幾十年來就是一個國際大都市，他相信未來在一個穩定的社會里香港會更好地發展，發揮自身的作用。陳亨利也表示，香港創科走得很好，我們有五所全世界排名100的創科型研究大學。怎麼樣把我們的科研成果在深圳以及內地其他城市轉化成商品，在內地生產，賣到全國各地甚至全世界，希望香港企業跟粵港澳大灣區能在這個方面好好地利用相關政策，做得更好一點。

