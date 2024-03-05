中評關注：人大發布會再談中美關係強調穩定

十四届全国人大二次会议新闻发言人娄勤俭（中评社 海涵摄） 中評社北京3月5日電（記者 郭至君）每年全國兩會的人大首場發布會上都會涉及一些涉外問題，其中最受關注的莫過於中美關係。今年是中美建交45周年，當前中美關係止跌企穩，出現了改善跡象，中評社記者觀察到，新任人大發言人婁勤儉也在發布會上回答了美國記者關於兩國關係的提問，婁勤儉表示，中美關係穩下來、好起來，是大家普遍關注並期待的。



婁勤儉說，中方的態度一以貫之，就是按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展。我們這麼說，也是這麼做的。希望美方遵守承諾，共同築牢中美關係“五個共同”重要支柱，把兩國元首舊金山會晤達成的共識和願景落到實處。



記者在提問中提到美國大選。對此，婁勤儉表示，美國大選是美國內政，我們對此不持立場。不論誰當選，我們都希望美方能夠同中方相向而行，推動中美關係朝著穩定健康、可持續的方向發展。坦率地說，在中國老百姓的印象中，經常看到一些美國國會議員拋出反華議案，採取針對中國機構、企業和公民的反華言行，甚至竄訪中國台灣地區。這些做法，粗暴干涉中國內政，損害中方正當權益，干擾兩國正常的交往合作。對此，中國全國人大也通過發表聲明等方式，明確表達了中方堅決反對的立場和態度。



“過去幾年來，雖然遭遇了多重困難，但中美立法機構仍通過各種方式保持著接觸，去年美國國會參議院多數黨領袖舒默參議員率兩黨議員代表團訪華就是其中的一個例子。今年是兩國建交45周年，雙方立法機構還是要多來往、多對話、多交流，增進彼此瞭解，為中美關係平穩發展發揮建設性作用。”

