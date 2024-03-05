最大程度釋放中國經濟增長潛力

要聚精會神做好自己的事，堅持不懈推動高質量發展，不斷增強中國經濟實力、科技實力、綜合國力。 中評社北京3月5日電／改革開放是中國經濟增長的內生動力和經濟發展的關鍵一招。2023年中央經濟工作會議強調，要以更大決心和力度推進改革開放，統籌推進深層次改革和高水平開放，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，不斷解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力。站在新的歷史起點上，我們要更好地利用這一動力機制，不斷提高全要素生產率，最大程度釋放中國經濟增長的結構性潛能。



經濟日報發表署名鐘才文文章認為，針對當前中國經濟存在的有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等問題，要繼續深化供給側結構性改革，著力擴大有效需求，兩者要協同發力，發揮好積極財政政策擴需求、穩預期的作用，鞏固和增強經濟回升向好態勢，為深化改革、擴大開放等創造良好的宏觀環境。



文章指出，從中長期看，應著力做好以下六個方面的工作：



第一，全面深化改革，進一步釋放改革紅利。要通過創造巨大的改革紅利，促進全要素生產率增長。一是深化生產要素配置體制改革。積極推進土地、勞動力、資本、技術、數據等要素市場化改革，加快完善市場准入、產權保護和交易、數據信息、社會信用等方面的基礎性制度，促進數字資源開發利用。打破地方保護和市場分割，實現要素依靠市場自主定價、有序流動，以及各類經營主體公平競爭的目標，加快形成全國統一大市場。二是深化收入分配制度改革。進一步提高居民收入在國民收入分配中的比重和勞動者報酬在初次分配中的比重，提高中等收入群體在人口中的占比，不斷增加國內消費能力，加快形成全球最大規模的消費市場。三是深化投融資體制改革。在明晰政府與市場邊界的基礎上，探索政府投資與社會投資相結合的有效方式，充分發揮政府投資對民間投資的撬動作用。四是加快城鄉社會一體化發展。逐漸破除二元壁壘，推動社會保險全國統籌，不斷滿足居民教育、就醫、養老、托幼等需求。在城鄉融合發展中發揮超大規模市場優勢，釋放發展潛力，縮小貧富差距。



第二，推動制度型開放，深度參與全球分工合作。進一步推動新一輪開放，特別是制度型開放，持續優化營商環境。一是加強在規則、規制、管理、標準等方面與全球高水平制度安排對接，積極推動加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)和《數字經濟夥伴關係協定》(DEPA)等。二是真正建成市場化、法治化、國際化的一流營商環境。三是以穩步擴大中間品出口為抓手，強化產業分工合作，促進形成高效跨國生產網絡，培育中國的跨國企業。



第三，推進生產力布局調整，促進資源要素高效集聚。一是大力推進以人為核心的新型城鎮化。繼續深化戶籍制度改革。加快補上農民工等外來人口住房、教育、醫療、社保等基本公共服務短板，保障進城農民工基本公共服務，加強就業培訓。二是加快城市群和都市圈建設。加強與提高人口密度和集聚效應相適應的產業發展與城市管理能力建設，促進要素自由流動和資源集聚，為大規模創新發展創造條件。三是推動區域一體化市場建設。促進產業梯度轉移和區域融合互動，在條件好的地區促進經濟區與行政區適度分離。



第四，深化科技體制改革，增強創新驅動發展能力。緊跟全球新一輪科技革命和產業變革步伐，抓住時代機遇，釋放科技助推經濟增長的新動能，加快形成新質生產力。一是建立完善的基礎研究投入機制，鼓勵自由探索的基礎研究運行機制和支持基礎研究的創新激勵機制，提升原始創新能力。二是構建“教育—科技—人才”一體化推進機制和“原始創新—集成創新—開放創新”一體化貫通機制，暢通“科技—產業—金融”循環機制，營造良好的創新生態。三是以科技創新推動產業創新，加快產業結構調整和新舊動能轉換，培育戰略性新興產業和未來產業，搶占戰略制高點。四是加強以企業為主體的研發投入，加快科技成果轉化為現實生產力。五是加快構築國際基礎研究合作平台，不斷強化國際科技合作。



第五，加大對人力資本的投資，築牢人才大國根基。一是不斷降低生育、養育、教育成本，加快出台鼓勵生育系統化支持政策，努力提高人口出生率。二是不斷培育適應經濟社會發展需要的多樣化、多層次人力資源，促進多學科交叉融合，加強供需對接，把人才培養鏈條延伸到產業一線，使學有所用。三是加大職業技能培訓，推進高素質產業工人隊伍建設，注重依托重大人才工程，優化創新型人才培養。四是採取多樣化的引智方式，加快建設全球人才高地。五是完善退休制度，鼓勵延遲退休，大力發展銀發經濟，不斷釋放中老年人口質量紅利。



第六，更好地統籌發展與安全，切實防範化解系統性風險。不斷提高經濟體系的韌性，增強應對系統性風險的能力，防止現代化進程因系統性風險而遲滯或中斷。一是處理好地方短期化債與長期發展的關係。按照中央經濟工作會議部署，重債省要一邊化債，一邊謀求發展，其他地區要在高質量發展上能快則快，為穩定全國經濟作出更大貢獻。二是加快城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設、保障性住房建設。推動構建房地產發展新模式，健全房地產基礎性制度，完善長效機制。三是全面加強監管，嚴格財政監管，加強財會監督，嚴肅財經紀律。依法將所有金融活動全部納入監管。四是堅持系統觀念。找到促進高質量發展和高水平安全相統一的方式方法，在高質量發展中妥善化解風險。



總之，要聚精會神做好自己的事，堅持不懈推動高質量發展，不斷增強中國經濟實力、科技實力、綜合國力，通過輝煌成就和鐵的事實，讓唱衰中國的各種奇談怪論不攻自破。





