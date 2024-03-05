以“高效辦成一件事”推動政務服務改革升級

中評社北京3月5日電／優化政務服務、提升行政效能是優化營商環境、建設全國統一大市場的必然要求，對加快構建新發展格局、推動高質量發展具有重要意義。習近平總書記強調，更好解決企業和群眾反映強烈的辦事難、辦事慢、辦事繁的問題，為人民群眾帶來更好的政務服務體驗。國務院印發《關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》，集中體現了新時代黨中央、國務院推動政務服務改革的新思路、新舉措、新要求。



加強“高效辦成一件事”頂層設計和系統布局



學習時報發表中央黨校（國家行政學院）信息技術部主任、國家電子政務專家委員會副主任王益民文章表示，《指導意見》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，錨定加快建設網絡強國、數字中國目標要求，在系統總結黨的十八大以來政務服務改革成績的基礎上，進一步深化政務服務流程優化和模式創新，是貫徹落實黨的二十大精神的重要體現，是推動政務服務從政府供給導向向群眾需求導向轉變的重要抓手，是加快轉變政府職能、全面提高政府效能的重大改革，具有重大的理論意義、實踐意義和時代意義。



近年來，按照黨中央、國務院工作部署，各地區各部門大力推進政務服務改革，從“進一門”到“最多跑一次”，從“不見面”到“一網通辦”，改革成效螺旋提升，政務服務發展階段已由信息服務的單向服務階段進入到“三融五跨”的一體化政務服務階段。深化改革永無止境，為民服務沒有終點，看到成績的同時，也需要認識到，政務服務改革成效與人民群眾日益增長的服務需求和經濟社會高質量發展的迫切需要還有一定距離，需要從國家層面加強統籌，從制度、技術和業務等層面加以規範和引導。《指導意見》作為新階段推進政務服務改革的指導性綱領性文件，系統謀劃推進“高效辦成一件事”的時間表、任務書和路線圖，確定了新階段政務服務改革的主攻方向和戰略重點。



推動“高效辦成一件事”任務落地落實



文章指出，“高效辦成一件事”是政務服務改革的提檔升級，是彰顯審批制度改革和數字化改革融合成效的具體體現，是政務服務發展進入深化效能階段、打造好辦易辦升級的必然選擇，需要技術創新、業務創新和制度創新的深度融合。



加強政務服務渠道建設，推動實現辦事方式多元化。統籌“線上一網”“線下一門”“熱線一號”三種渠道，推動“不打烊”的政務服務全覆蓋、常態化，系統破解跑多個“門”、上多張“網”等問題。《指導意見》針對群眾反映強烈的基層辦事難、出門辦事遠、辦事成本高、辦事效率低等“末梢堵塞”問題，提出要在審批事項“應進必進、應上盡上”的基礎上，加強省級政務服務平台網上統一受理端建設，推動辦件信息實時共享，實現辦事申請“一次提交”、辦理結果“多端獲取”。



深化政務服務模式創新，推動實現辦事流程最優化。針對企業和群眾辦事多元化、個性化、便捷化的服務需求，以“集成辦、承諾辦、跨域辦、免申辦”為重點，提升政務服務過程中精準、便捷、高效、專業的辦事體驗，以場景應用驅動服務供給創新，推動政務服務從事項供給到場景服務轉變。例如，在關聯事項集成辦方面，《指導意見》提出要推動申請表單多表合一、線上一網申請、材料一次提交，實施業務流程革命性再造；在容缺事項承諾辦方面，《指導意見》提出以政務服務部門清楚告知、企業和群眾誠信守諾為基礎，從制度層面解決辦證多、辦事難等問題。

