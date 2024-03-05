中評社北京3月5日電／“要緊扣制約科技與經濟深度融合的突出問題，圍繞創新要幹什麼、誰來組織創新、如何支持激勵保護創新，持續深化改革攻堅，加快建設全面創新的基礎制度。”近日，中央全面深化改革委員會第四次會議審議通過《關於加快形成支持全面創新的基礎制度的意見》。這是基於全球創新發展規律、趨勢作出的重要戰略部署，為全面深化科技體制改革指明了方向。



創新驅動發展，深化改革是根本動力。讓閑置的科研儀器“轉”起來、讓“沉睡”的科研成果“醒”過來……近年來，我國科技體制改革全面發力、多點突破，143項科技體制改革任務高質量完成，重點領域和關鍵環節改革取得實質性進展，科技創新的基礎性制度框架基本確立，助推國家創新體系整體效能顯著提升。但也要看到，與實現高水平科技自立自強的目標相比，我國科技創新體系建設還存在一些短板亟待補齊，比如科技投入產出效益不高，科技評價體系不適應新發展要求，科技創新資源分散、重復、低效的問題沒有從根本上得到解決等，影響了我國創新能力的提升和創新主體活力的激發。



科技領域需要不斷改革。當今世界，科技創新進入空前密集活躍時期，新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖、重塑全球經濟結構，科學技術和經濟社會發展加速滲透融合。面對新形勢新挑戰，實現高水平科技自立自強需要持續深化改革攻堅，加快建立與之相適應的全面創新的基礎制度，最大限度激發科技作為第一生產力的巨大潛能。



加快建設全面創新的基礎制度，要健全新型舉國體制。制度優勢是我國最顯著的優勢，也是我國科技事業取得歷史性成就的重要法寶。著眼未來，要完善黨中央對科技工作集中統一領導的體制，健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，發揮社會主義集中力量辦大事的優勢，支持那些周期長、風險大、難度高、前景好的戰略性科學計劃和科學工程；充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，推動有為政府和有效市場更好結合。



加快建設全面創新的基礎制度，要聚焦科技創新體系短板弱項。比如，完善評價制度等基礎改革，在項目評價上建立健全符合科研活動規律的評價制度；在人才評價上，“破四唯”和“立新標”並舉，加快建立以創新價值、能力、貢獻為導向的科技人才評價體系。要做好科技管理改革“加減法”，賦予科學家更大技術路線決定權和經費使用權，讓科研單位和科研人員從繁瑣的、不必要的體制機制束縛中解放出來。有序推進創新攻關“揭榜掛帥”機制，改革重大科技項目立項和組織管理方式，讓更多想幹事、能幹事的創新人才脫穎而出。此外，加大多元化科技投入、加強知識產權法治保障、構建開放創新生態，共同形成推進科技創新的強大合力。



踏上新征程，要不斷深化科技體制改革，破除一切制約科技創新的思想障礙和制度藩籬，加快建設全面創新的基礎制度，促進科技與經濟深度融合，推動高水平科技自立自強目標早日實現。



來源：經濟日報 作者：金觀平



