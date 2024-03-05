新一輪以舊換新會有哪些“新故事”

中評社北京3月5日電／近日，國務院常務會審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《方案》），推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。在消費品領域，將積極開展汽車、家電等以舊換新，形成更新換代規模效應。市場普遍認為，新一輪大規模以舊換新將有效撬動市場，推動消費潛能釋放，進一步暢通經濟循環。



此前，我國已經在家電等領域開展了多輪以舊換新行動。上一輪以舊換新高峰起始於2010年，為推動家電消費，原本在7個地市試點的“以家庭為單位，家電產品交舊買新，每台按比例退新機購買費用8%左右”以舊換新政策，開始在全國實行。



當年，全國以舊換新累計銷售新家電3222.4萬台，實現銷售額1211.1億元，回收舊家電3344.6萬台。上一輪以舊換新取得的顯著效果，讓市場對新一輪以舊換新的實施倍感振奮，各界期待著新一輪以舊換新能講出更多“新故事”。



與此前的以舊換新相比，新一輪以舊換新，潛在市場更大。商務部統計顯示，2023年，我國汽車保有量約3.4億輛，冰箱、洗衣機、空調等主要品類家電保有量超過30億台，一些家電使用了十幾二十年，更新換代的需求和潛力很大。



同時，新一輪以舊換新，升級需求更旺盛。上一輪以舊換新，著眼於銜接家電下鄉、汽車下鄉等消費政策，更側重相關產品的推廣普及。而新一輪以舊換新，更多需要面對的是消費者的升級需求，需要解決的問題從“有沒有”變成了“好不好”。因此，本輪以舊換新，政策也明確提出，要推動高質量耐用消費品更多地進入居民生活。



最為重要的是，新一輪以舊換新，關鍵詞並非僅僅在於“消費”，更在於“循環”。有專家表示，從宏觀經濟層面看，這一政策不僅能夠刺激短期消費需求，有效拉動內需，還有利於推動消費升級，加快淘汰落後產能，促進產業結構優化升級，對實現經濟高質量發展具有重要意義。



從市場供需層面看，我國是全球最大的汽車、家電生產國，也是全球最大的汽車消費國、重要的家電消費國。近年來，隨著產品的普及度、滲透率持續上升，我國汽車和家電市場已從單純的增量時代進入到增量和存量並重的時代。汽車和家電消費想要保持增長後勁，不僅需要繼續拓展增量市場，更需要盡快激活存量市場。



從產業鏈條角度看，鼓勵消費者更換老舊產品，購買更具品質、更加智能、環保的新產品，有利於推動消費升級和產業升級。同時，也有助於推動相關回收拆解產業發展，健全、強壯循環經濟鏈條，促進產業鏈協同發展。



來源：工人日報 作者：北夢原

