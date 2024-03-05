中評社北京3月5日電／最新數據顯示，2023年，我國社會物流總費用為18.2萬億元，與國內生產總值(GDP)的比率為14.4%，比上年下降0.3個百分點，呈現穩步下降態勢。但與發達國家相比，物流“成本高、效率低”的問題仍較為突出，不能有效滿足經濟高質量發展的要求，亟需通過效率提升、質量升級來創造降本新空間。近日，中央財經委員會第四次會議，對有效降低全社會物流成本作出了進一步部署。



社會物流成本水平是國民經濟發展質量和綜合競爭力的集中體現。我們通常用社會物流總費用與GDP的比率這一指標，來衡量經濟運行中投入的物流費用水平。黨的十八大以來，我國持續推動物流降本增效，2023年這一指標相比2012年的18%下降了3.6個百分點，比疫情前的2019年下降了0.3個百分點，體現出我國社會物流成本水平在穩步下降。



經過多年發展，我國物流體系建設取得長足發展，是全球需求規模最大的物流市場。但從總體上看，我國社會物流成本仍然較高，原因是多方面的，比如，我國一二產業占比和經濟外向度高，區域產業、自然資源分布不均衡，產業結構、工業結構與能源結構的階段性特徵，客觀上決定了單位GDP的物流費用支出較高；物流基礎設施有效供給和銜接不足，多式聯運體系不完善，跨運輸方式、跨作業環節銜接轉換效率較低；物流企業規模相對較小，市場集中度較低，缺乏具有全球競爭力的現代物流企業。此外，物流與產業鏈供應鏈融合不夠、倉儲和管理運行成本較高、物流大市場規則不統一、制度性交易成本較高等問題仍然存在。



物流連接生產和消費、內貿和外貿，高度集成並融合運輸、倉儲、分撥、配送、信息等服務功能，是實體經濟的“筋絡”。有效降低全社會物流成本，就是為實體經濟“舒筋活絡”，對於構建高效順暢的流通體系、暢通國民經濟循環、更好支撐現代化產業體系建設具有重要意義。



一個需要釐清的問題是，當前我國物流市場競爭日趨激烈，部分領域低價競爭現象較為突出，“以價換量”仍是部分功能性物流服務行業競爭的主要手段。物流價格總體低迷，為何說我國全社會物流成本仍然偏高？



這是因為社會物流成本不等於物流直接成本，而是指國民經濟各方面用於社會物流活動的各項費用支出。因此，降低全社會物流成本並不是簡單地降低物流價格。受勞動力、土地等資源要素成本上升、物流市場增速放緩等因素影響，物流降成本工作面臨更加嚴峻複雜的挑戰。破題的關鍵，是要立足經濟發展全局和現代物流全鏈條，將提質增效擺在更加重要位置，以更大力度推動制度性、結構性、管理性、技術性降成本，打造物流降成本升級版。



一方面，物流服務要深度嵌入實體經濟供應鏈服務環節。當前，產業升級和消費升級對物流供給質量提出了新的更高要求。比如，隨著製造業向中高端邁進，生產端精益物流、供應鏈服務成為增長點。要充分發揮大數據、人工智能等前沿技術在物流領域的應用，深化現代物流與製造、貿易、信息等融合創新發展，從提供產前產後的採購和銷售物流逐步向生產過程中的生產物流滲透，挖掘供應鏈物流降本新空間。



另一方面，聚焦制約物流降本增效的關鍵環節和突出問題，通過調結構、促改革，有效降低運輸成本、倉儲成本、管理成本。優化運輸結構，持續推進大宗貨物和中長途運輸“公轉鐵”“公轉水”，全力暢通交通物流“大動脈”和“微循環”。完善現代商貿流通體系，鼓勵發展與平台經濟、低空經濟、無人駕駛等相結合的物流新模式。深化綜合交通運輸體系改革，形成統一高效、競爭有序的物流市場。此外，還要落實好減稅降費政策，降低企業的制度性、隱蔽性成本。



來源：經濟日報 作者：熊麗



