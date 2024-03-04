日本民間火箭發射場將挑戰開創兩個先例

中評社香港3月4日電／日本航天企業“SPACE ONE”（東京）9日將在和歌山縣串本町的日本首個民間火箭發射場“Space Port紀伊”發射小型火箭。火箭上還將搭載小型衛星，若成功投入軌道也將是民間首例，能否開創兩個先例備受關注。觀看火箭發射的參觀票已銷售一空。當地對此寄予厚望，希望火箭成為城鎮發展的起爆劑。



共同社報導，Space Port紀伊由SPACE ONE建設。民間方面，北海道大樹町企業“星際科技”（Interstellar Technologies）的火箭已到達太空，但發射場由大樹町所有。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的鹿兒島發射場則為國有。



將要發射的是全長18米的小型火箭“KAIROS”1號機。該火箭採用固體燃料，此次將搭載政府的小型衛星。



隨著發射的臨近，此事在當地的熱度日趨高漲。當地設置兩處可觀看發射的收費參觀場，約5000張參觀票已售罄。



串本町的縣立串本古座高中4月將新設“宇宙探究課程”。公立高中開設此類課程極其罕見，在太空及火箭方面還與JAXA合作，進行專門學習。據和歌山縣估算，Space Port紀伊的落地將給當地帶來的經濟波及效應10年期間約為670億日元（約合人民幣32億元）。其中，觀光效應每年預計達13億日元。