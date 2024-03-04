朝鮮官媒大舉刪除涉韓朝統一表述報導

中評社香港3月4日電／韓聯社記者4日發現，朝中社官網全面刪除含有“和平統一”“祖國統一”“民族大團結”“北半部”等涉統一表述的新聞稿。



例如，朝鮮勞動黨中央委副部長金與正今年1月2日用粗俗語言抨擊韓國總統尹錫悅新年賀詞的報導消失，這或由於其內容含有“如‘和平統一’般的幻想”這一表述。另外，去年12月底有關勞動黨全會擴大會議的報導也被刪除，該報導中含有“祖國統一”的表述。



分析指出，朝鮮國務委員會委員長金正恩去年底曾表示，“朝鮮和大韓民國任何時候都無法實現統一”，並將韓朝關係定性為“敵對的、交戰中的兩國關係”，宣佈將轉變對韓政策路線方向。上述舉措或為相關係列措施的一部分。今年1月，金正恩在最高人民會議發表施政演說時稱，“今後最好不要再使用誤導韓朝為同一民族的措辭”，開始在各個方面“去統一”。



目前，在朝中社官網搜索“統一”關鍵詞後，僅會出現金正恩上月在最高人民會議要求“革除統一、和解、同族概念本身”等極少數報導。據觀測，這些報導或因涉及最高領導人的發言而未被刪除。



另外，曾可查看朝鮮憲法具體內容的某外宣媒體網站也不再公開相關欄目。有觀點認為，金正恩上月在最高人民會議上宣佈，將刪除憲法中有關統一的表述，這或為後續措施。