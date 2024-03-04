外交部邊海司：北部灣北部領海基線四問

中評社北京3月4日電／據邊海縱橫：3月1日，中華人民共和國政府發布關於中華人民共和國北部灣北部領海基線的聲明，公布了北部灣北部的領海基線，填補了我國大陸最西段領海基線的空白。



一、什麼是領海基線？



《聯合國海洋法公約》規定，領海基線是測算沿海國領海和其他管轄海域寬度的起算線，也是沿海國內水與領海的分界線。領海基線有兩種劃法，即正常基線法和直線基線法。正常基線是沿海國的沿岸低潮線。直線基線則是在沿岸和島嶼外緣選取適當點，用直線相連成的一條折線。沿海國為適應不同情況，可交替使用正常基線法、直線基線法以確定基線，形成混合基線。我國於1992年頒布《中華人民共和國領海及毗連區法》，規定我國領海基線採用直線基線法劃定。



二、我國為什麼要公布北部灣北部領海基線？



首先，公布領海基線是行使國家主權和管轄權的必要行為。其次，內水、領海和專屬經濟區有不同的管理規定和使用規劃，衹有劃設了領海基線，才能明確上述海域的範圍，才能為沿海省區規範化、科學化用海提供依據。多年來，我國一直穩步推進領海基線劃設工作，分別於1996年、2012年公布我國大陸領海的部分基線和西沙群島的領海基線，釣魚島及其附屬島嶼的領海基線。此次公布北部灣北部領海基線，是我國完善領海基線劃設工作的重要一環，旨在服務廣西、廣東、海南等北部灣沿灣省區經濟發展，奮力實現建設海洋強國的戰略目標。

