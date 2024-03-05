中評現場：政協開幕 習近平出席

全國政協十四屆二次會議3月4日下午在北京人民大會堂開幕（中評社 林艷攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艷）全國政協十四屆二次會議3月4日下午在北京人民大會堂開幕，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席了此次大會。



今年是建國75周年，也是人民政協成立75周年。下午2點30分許，2093位委員陸續來到人民大會堂大禮堂參加開幕大會。臨近3時許，黨和國家領導人習近平、李強等也步入大禮堂並在主席台就座，祝賀大會召開。此時禮堂內穹頂群燈璀璨，會場氣氛莊重熱烈。中國人民政治協商會議會徽懸掛在主席台正中，十面鮮艶的紅旗分列兩側。



全國政協副主席石泰峰宣布大會開幕，全體起立，唱國歌。大會首先審議通過了政協第十四屆全國委員會第二次會議議程。



全國政協主席王滬寧代表政協第十四屆全國委員會常務委員會，向大會作報告工作。王滬寧從四個工作重點和六個方面介紹了過去一年全國政協的有關工作。王滬寧表示，2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，為推動十四屆全國政協履職工作開好局，我們著重在以下四方面下功夫、求實效。一是堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導，把牢履職正確政治方向。二是強化政治培訓，提高政治能力和履職本領。三是完善工作制度體系，夯實履職制度基礎。四是堅持問題導向，提高調研議政質量。同時，他也表示，過去一年全國政協發揮統一戰線組織功能，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，堅持一致性和多樣性統一，努力尋求最大公約數、畫出最大同心圓。



王滬寧也表示，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是人民政協成立75周年。人民政協要堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責，推進思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，加強自身建設，為實現全年經濟社會發展目標任務匯聚智慧和力量。他具體介紹了今年的主要任務，其中的任務之一是聚焦中國式現代化目標任務獻計出力，要發揮人民政協作為專門協商機構作用，緊扣中共中央重大決策部署、國家重大戰略需求、發展中重大現實問題履職建言。要實施好中共中央批准的全國政協2024年協商計劃，強化專門委員會基礎性作用和委員主體作用，發揮界別優勢，大興調查研究，深入一線瞭解實踐創造的鮮活經驗、人民群眾的願望訴求、政策實施的難點堵點，增強對策建議前瞻性和精準度，拓展議政建言深度，提高民主監督實效，踐行發展全過程人民民主要求，更好服務科學民主決策，助推決策部署貫徹落實。



同時，王滬寧也表示要致力於畫好最大同心圓。他指出，我們要發揮人民政協作為最廣泛的愛國統一戰線組織作用，把握新形勢下群眾工作特點和規律，增強團結聯誼、談心交流等工作實效，深入開展委員聯繫界別群眾工作和委員履職“服務為民”活動，協助黨和政府做好宣傳政策、解疑釋惑、凝心聚力、促進團結的工作。要加強思想政治引領，善於用中國式現代化宏偉藍圖和生動實踐鼓舞人、激勵人、感召人，不斷提升共識度、拓展團結面，促進全體中華兒女緊密團結起來。要發揮人民政協在對外交往中的作用，宣介構建人類命運共同體理念，講好中國故事、傳播好中國聲音。



全國政協副主席高雲龍代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作關於政協十四屆一次會議以來提案工作情況的報告。他表示，全國政協十四屆一次會議以來，共提出提案5621件，經審查立案4791件。立案提案中，委員提案4322件，集體提案469件，其中各民主黨派中央、全國工商聯提案356件。遴選並督辦重點提案72項。截至2024年2月底，99.9%的提案已經辦復。



中共中央、全國人大常委會、國務院有關部門負責同志，以及外國駐華使節、海外華僑也出席了是次大會。



（後援實習生：吳雨菲）

