趙春山：夏立言訪陸求和平 反對者勿在藍營

趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）金門漁船翻覆事件讓兩岸緊張升溫，中國國民黨副主席夏立言此時赴陸交流。亞太和平研究基金會顧問趙春山接受中評社訪問表示，這個時間點兩岸很緊張，才要去和緩關係。若是藍營有人認為他們此時訪陸不對，就是和民進黨思考模式一樣。我們是要去替台商解決問題，加強國共關係，這有不對嗎？照顧台商不對嗎？因為國共有這個管道，兩岸才會和平，避免誤判才會有和平。



趙春山表示，如果反對此時去大陸交流，有這種說法的藍營人士和綠營一樣，需要在兩岸關係補課，這些人或者乾脆離開國民黨、加入民進黨。趙春山說，沒有穩定和平的台海，就沒有發揮戰力的舞台，這些政治人物不要眼中只有選舉，他們應該為了台灣利益去努力，廣大年輕人並不想打仗。



趙春山認為，兩岸要交流才有安全，不要交流，那就是開戰。現在很多政治人物專業不夠，聲音卻比人家大，賴清德上來很難修補兩岸關係，兩岸關係不好有很多是人為因素，人的因素就要用人來解決，面對新的環境有沒有適應能力，民進黨說要改革，但是代價卻是把家當都丟了，賴清德也要務實看待兩岸關係。



趙春山指出，夏立言此行是台商邀請去，因為選舉之後，要跟大家說謝謝，夏立言3月份還要再去一次。台商確實就是夾心餅乾，台商兩邊都不能得罪，要回台灣因為是家鄉，又要去大陸做生意，就連民眾想要去大陸觀光還要戴上反滲透的帽子。夏立言此行訪陸，“國民黨有人不滿，民進黨又罵親中不愛台”，這對於國民黨溫和改革派都是挑戰。

