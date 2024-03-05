王滬寧作報告總結全國政協工作 提出新任務

全國政協主席王滬寧在會上代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告。（中評社 林艷攝） 中評社北京3月5日電（記者 林艶）全國政協十四屆二次會議3月4日下午開幕，全國政協主席王滬寧在會上代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告。在談及兩岸部分，王滬寧特別提到了兩岸融合發展。此外，在談及新一年主要任務時，王滬寧表示，要發揮人民政協作為最廣泛的愛國統一戰線組織作用，致力於畫好最大同心圓。



王滬寧在在介紹全國政協常委會一年來履行各項職能所做的工作時，也具體介紹了有關港澳台方面的工作，如圍繞促進港澳青年更好融入國家發展大局等開展調研，組織深化港澳與內地交流合作專題視察，完善聯繫港澳委員工作機制。圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。



王滬寧表示，新的一年要致力於畫好最大同心圓。我們要發揮人民政協作為最廣泛的愛國統一戰線組織作用，把握新形勢下群眾工作特點和規律，增強團結聯誼、談心交流等工作實效，深入開展委員聯繫界別群眾工作和委員履職“服務為民”活動，協助黨和政府做好宣傳政策、解疑釋惑、凝心聚力、促進團結的工作。要加強思想政治引領，善於用中國式現代化宏偉藍圖和生動實踐鼓舞人、激勵人、感召人，不斷提升共識度、拓展團結面，促進全體中華兒女緊密團結起來。要發揮人民政協在對外交往中的作用，宣介構建人類命運共同體理念，講好中國故事、傳播好中國聲音。

