中評關注：綠只在意輿論無意處理兩岸關係？

管碧玲與邱太三。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）金門漁船事件2月14日發生至今，民進黨政府面臨三股壓力，一是美國關切、二是大陸否認“禁止、限制水域”的新常態、三是台灣民眾不買單。從“海委會主委”管碧玲選擇在臉書放話改變“金門撞船事件”的動作來看，綠似只在意台灣民眾輿論走向，或者無意務實處理兩岸關係？



金門漁船釀2死事件，美國白宮、國務院兩度呼籲彼此克制，是因為今年是美國大選年，拜登政府面臨執政包袱，再加上深陷俄烏戰爭、以巴衝突、紅海衝突，沒有一件事能儘速落幕，對美國來說，當然不想再有新的紛爭需要處理，這對民進黨政府來說是一股壓力，只是美國並未進一步表達意見，讓蔡政府逐漸採強硬立場，僅對海巡沒裝配密錄器致歉。



大陸否認“禁限制水域”後，大陸海警船、海監船、漁政船紛紛進入金廈水域巡航，形塑兩岸新常態，對此蔡政府也只能“廣播驅離”，嘴巴上強調維護“主權”，實際上沒什麼辦法。對照2022年美國眾議院議長佩洛西訪台，大陸否認“海峽中線”後，解放軍機每天越過“海峽中線”的新常態，可以看出蔡政府的應處兩岸關係的方式極其相似。



不過，民進黨政府眼中似乎只看重“台灣民眾輿論”的壓力，“立法院”無黨籍內政委員會召委高金素梅4日安排“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”專題報告，但“海委會主委”管碧玲堅稱“取締大陸籍快艇事故案”，甚至在與藍委質詢過程中，數度糾正藍委、強調非“撞船”、非“碰撞”，讓高金素梅只能每次都起身正名會議是“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”。



其實，這是民進黨、蔡政府在扭轉“死者為大”的不利風向，綠知道拿不出海巡執法影片，無論原因為何，都難以說服台灣民眾力挺，畢竟連交通警察執勤都配戴密錄器了，在危機四伏的海上執法的海巡人員，怎麼會沒有佩戴密錄器？各種不利蔡政府的揣測四起，蔡政府明顯很緊張。

