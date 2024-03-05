中評關注：韓國瑜站穩第一步後續整頓“立院”

韓國瑜作風轉為謹慎，目的是要站穩腳步。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜就任已滿一個月，至今表現不僅藍營自己人稱讚，主持議事維持中立，連不少綠委都表達認同，民眾黨“立委”黃珊珊4日也說韓非常認真，接待外賓都親力親為是件好事，等於獲得藍綠白三方支持，可以說站穩了院長一職的第一步。



近日傳出“立院”沉痾在民進黨掌控“立院”之下已累積多年，韓國瑜已兩度對全“立院”說重話，除了警告“立院”職員，有弊端他一定會處理外，更提醒“螺絲一定要栓緊”，顯然手上有掌握一些事端，待站穩第一步後，接下來韓最有可能的就是大刀闊斧整頓“立院”。



韓國瑜擔任“立法院長”曾在第一次朝野協商時訴說自己心境，坦言不想因為坐在這位子，就完全改變自己，變得完全不像韓國瑜，期許自己保有原來的熱情，不要變成紫禁城的老太監。



話雖如此，但外界都可以看出韓國瑜確實改變了不少，知道自己一言一行都受到媒體高度關注的他，作風謹慎不少，譬如他上任至今，多次主持朝野協商，開議後“立法院”邀請“行政院長”陳建仁施政報告、專案報告，都由他親自主持，還沒委託副院長江啟臣代過班，都是不讓綠營有見縫插針的機會。

