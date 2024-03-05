韓保江：看好中國經濟　重點打好“五張牌”

全國政協委員、中共中央黨校（國家行政學院）教授韓保江（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月5日電（記者 李子寧）全國政協十四屆二次會議首場“委員通道”集體採訪活動於4日下午在人民大會堂中央大廳舉行，全國政協委員、中共中央黨校（國家行政學院）教授韓保江在回答記者提問時表示，中國人有更強烈、濃鬱的親情友情、鄉愁，還有詩和遠方，更顯示了中國經濟的勃勃生機和強大能量。因此，沒有理由不看好中國經濟。同時為了把優勢、潛力更充分、更好地釋放出來，要重點打好“創新牌”、“內需牌”、“改革牌”、“政策牌”、“安全牌”這五張牌。



韓保江指出，根據國家統計局公布的年初經濟數據，許多指標好於去年，實現了良好開局。今年元旦春節走南闖北、走西串東的旅遊熱潮充分展示了中國經濟實現新騰飛的好勢頭。春節假期有4.74億人次返鄉旅遊，有22.93億人次跨區域流動，這一壯麗景象世界絕無僅有。這除了說明中國人有更強烈、濃鬱的親情友情、鄉愁，還有詩和遠方，更顯示了中國經濟的勃勃生機和強大能量。因此，沒有理由不看好中國經濟。



韓保江表示，看好中國經濟還有更深的底層邏輯。今年是新中國成立75周年，改革開放46周年，尤其是新時代12年來發展形成的比較優勢和增長潛力是巨大的，也是無與倫比的。講優勢，有堅持黨的全面領導的政治優勢、社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢，還有大量高素質勞動者和企業家的人才優勢。講潛力，在實現人口規模巨大、全體人民共同富裕的中國式現代化進程中，這五大優勢將合成釋放出更加強大的需求牽引供給和供給創造需求的雙重能力。因此，中國經濟長期向好勢不可擋，中國經濟前景光明毋庸置疑。



韓保江指出，關鍵是如何把這些優勢、潛力更充分、更好地釋放出來。對此，中央經濟工作會議講得很明確，就是把推進中國式現代化作為中國最大的政治，把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，抓好經濟建設這一中心工作，抓好三農，兜底民生。



就此，韓保江建議重點打好五張牌：一是打好創新牌，要大力發展新質生產力，以技術創新推動產業創新，實現綠色低碳發展。二是打好內需牌，要著力擴大國內投資和國內消費，實施好新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。三是打好改革牌，要堅持“兩個毫不動搖”，加快形成全國統一大市場，推動制度型高水平對外開放。四是要打好政策牌，加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技等政策之間的協調配合，更要把大量的非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，避免政策打架、形成合成謬誤。五是打好安全牌，抓發展更要抓安全，兩手抓兩手都要硬，要堅決守住不發生系統性風險這條底線。