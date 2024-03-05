鄭鈜：豐富法治為民實踐 助力群企高質量發展

全國政協委員、四川省司法廳副廳長鄭鈜（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月5日電（記者 李子寧）全國政協十四屆二次會議首場“委員通道”集體採訪活動於4日下午在人民大會堂中央大廳舉行，全國政協委員、四川省司法廳副廳長鄭鈜在回答記者提問時表示，中小企業能辦大事，是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量，以法治手段維護中小企業合法權益至關重要。展望未來，我國內需市場巨大，要素保障充足，產業配套體系化、市場化、法治化、國際化，營商環境不斷優化，中小企業的發展前景非常廣闊。要不斷豐富法治為民的實踐，更好助力涉及千千萬萬個群眾與家庭的中小企業高質量發展。



鄭鈜指出，中小企業能辦大事，是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量，以法治手段維護中小企業合法權益至關重要。法治是最好的營商環境，維護中小企業合法權益，必須依靠法治。為了讓中小企業公平參與市場競爭，維護中小企業合法權益，2017年修訂的《中小企業促進法》中專門設置了權益保護一章，包括涉及方方面面權益保護總共7條的具體內容。鄭鈜講到的案例就是這一章規定的投訴機制發揮了便捷、高效、低成本的優勢。



鄭鈜表示，中小企業是中國經濟的毛細血管，遍布經濟社會發展的各個角落。展望未來，我國內需市場巨大，要素保障充足，產業配套體系化、市場化、法治化、國際化，營商環境不斷優化，中小企業的發展前景非常廣闊。我們要不斷豐富法治為民的實踐，更好助力涉及千千萬萬個群眾與家庭的中小企業高質量發展。

