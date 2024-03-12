兩會專訪：楊毅周談兩岸融合發展與統一

楊毅周 中評社北京3月12日電（記者 海涵）全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周於2024年兩會期間接受中評社記者專訪。就台灣政局、台灣社情民意、兩岸融合發展、兩岸交流、兩岸關係前景等話題，楊毅周同記者分享了觀點。



楊毅周表示，當前台灣已經形成了具有去極端化趨勢、但不確定性增強的新的政治格局。未來一段時間，兩岸關係更加嚴峻複雜但總體可控。要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意。



楊毅周說，習近平總書記提出的深化兩岸融合發展政策理念是當前推進兩岸關係和平發展最重要的舉措，是實現祖國和平統一的最根本路徑。首先，我們要提高站位，深入理解融合發展的意義。其次，融合發展是一個非常複雜的系統工程，也是一個新的路徑，需要十分細致科學的措施來逐步推進。第三，一定要堅持“兩岸一家親”的理念。第四，要推進兩岸全面性的融合發展。



楊毅周表示，我們要對和平統一有信心。要看到國家統一進程正在不斷推進中，我們完全有能力有信心不斷克服統一過程中所遇到的阻力或障礙，時和勢都在大陸這邊。



以下是專訪問答全文：



台灣形成去極端化但不確定性增強的新的政治格局



中評社：2024台灣地區兩項選舉結果引發各界高度關注。您認為，這次選舉將如何影響台灣未來政局變化？



楊毅周：2024年台灣地區兩項選舉是在十分關鍵的歷史轉折關頭舉行的，此次選舉過程和結果都能顯示出，台灣已經形成了去極端化但不確定性增強的新的政治格局。



其一，賴清德當選台灣地區領導人，民進黨繼續執政、主導台灣政局。然而，民進黨也失去了過去八年那種全面執政的地位，成為“三個少數”的執政當局——領導人的得票率不過半的少數、“立委”席位不過半的少數、縣市長席位不過半的少數。由此可見，雖然民進黨可以在高層次上主導台灣政局，但其受到的牽制比以前更大。如果民進黨要搞一些極端化政策，沒有藍白兩黨的支持則無法做到。這也導致民進黨會更多向藍白兩黨妥協。

