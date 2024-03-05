也門胡塞武裝稱襲擊以色列貨輪和美國軍艦

中評社香港3月5日電／也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞4日發表聲明說，胡塞武裝當天向在阿拉伯海行駛的一艘“以色列船只”發射了多枚導彈，並使用無人機和導彈攻擊了數艘在紅海航行的美國軍艦。



新華社報導，薩雷亞說，胡塞武裝當天首先使用導彈“準確打擊”一艘名為“地中海天空”號貨輪，隨後又發射多枚導彈和多架無人機襲擊了在紅海行駛的美國軍艦。



薩雷亞說，胡塞武裝“有能力同時向紅海和阿拉伯海的民船和軍艦發動襲擊”，該組織將加大襲擊力度，直到以色列停止在加沙地帶的軍事行動。



公開航運資料顯示，“地中海天空”號是一艘懸掛利比裡亞國旗的集裝箱貨輪，由集裝箱航運巨頭地中海航運公司運營。



4日早些時候，英國海上貿易行動辦公室報告了一起亞丁灣貨輪遇襲事件。該辦公室未透露遇襲船只名稱，但報告說一艘集裝箱貨輪當天下午遭2枚導彈襲擊，造成船體損傷，目前沒有人員傷亡報告。



美國方面尚未對胡塞武裝聲稱的軍艦遇襲事件作出回應。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域相關目標。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員死傷。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。